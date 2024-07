MediorienteHarris | Soluzione 2 Stati

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di venerdì 26 luglio 2024) 7.00 "Resto impegnata a unaa due". Così la vicepresidente Kamala Harris dopo l'incontro con Netanyahu. "E'il momento che la guerra finisca",ha aggiunto."Con Netanyahu è stato un incontro costruttivo. L'ho detto molte volte: Israele ha diritto di difendersi ma come lo fa è importante",ha precisato Harris, sottolineando: "Non possiamo diventare insesibili alla sofferenza di Gaza". Secondo un alto funzionario israeliano,le parole di Harris mettono a rischio gli sforzi per un cessate il fuoco e il rilascio degli ostaggi.