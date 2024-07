Leggi tutta la notizia su agi

(Di venerdì 26 luglio 2024) AGI - “I ragazzi devono riprendere ao avranno gravi carenze cognitive”. Dopo linguisti, neurologi, psicologi e psichiatri, stavolta a lanciare l'sono i professionisti della scrittura, i. A parlare per loro è il presidente dell'Associazioneca italiana (Agi), Guglielmo Incerti Caselli. Il messaggio è a tinte fosche: “Una società che non sa più– avverte – sarà formata da cittadini con deficit cognitivi, ridotta capacità critica, riflessiva, scarsa coordinazione motoria e un ridotto ventaglio di emozioni: la tastiera del computer è asettica, con l'inchiostro invece si esprimono i propri stati d'animo. La scrittura è come la nostra impronta digitale; sull'argomento la letteratura scientifica è copiosa”. In Italia, l'Agi è l'organizzazione più rappresentativa del settore.