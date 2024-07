Jeremy Allen White incontrerà Bruce Springsteen per prepararsi alle riprese di Deliver Me From Nowhere

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di venerdì 26 luglio 2024) L'attoresarà il protagonista del film biograficoMee ha svelato come si sta preparando per interpretareha rivelato che, che interpreterà prossimamente in un film biografico intitolatoMe. La star di The Bear, nella giornata di ieri, ha parlato di come si sta preparando al progetto mentre stava partecipando a un party organizzato per celebrare l'inizio dei Giochi Olimpici di Parigi. L'incontro conIn precedenza l'attore aveva dichiarato che voleva mantenere le distanze daper poter trovare il suo approccio personale alla storia della star della musica e trovare la sicurezza necessaria a incontrarlo.ha ora svelato che lui e il