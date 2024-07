Incendio spaventoso a Modena | fiamme in una palazzina 40 evacuati

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 26 luglio 2024), 26 luglio 2024 –la scorsa notte in unadi via Puglia, zona San Faustino. Lesono divampate all’improvviso in uno degli appartamenti situati al quarto piano dello stabile, pare a causa dell’esplosione di un elettrodomestico. Sul posto sono accorsi subito i pompieri, che hanno evacuato intorno alle 3.30 tutti i condomini, una quarantina in tutto tra cui una donna disabile, subito messa in sicurezza dai vigili del fuoco. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della volante, che si occupano delle indagini e i sanitari del 118. Infatti il fumo si è propagato velocemente in tutto lo stabile e due donne di 32 e 28 anni sono state portate al Pronto Soccorso del Policlinico con intossicazioni lievi da monossido di carbonio. Entrambe sono già state dimesse.