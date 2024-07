I gironi dall’Eccellenza alla Prima Quanti derby nella A dei dilettanti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 26 luglio 2024) Prende forma la stagione del calciostico reggiano, ed è stato compiuto il primo passo in attesa dei calendari delle partite. Il comitato regionale della Federazione, infatti ha ufficializzato icategoria: sono cinque i gruppi che hanno tra le protagoniste le squadre reggiane, con l’Eccellenza "A" che ha ben sette nostre compagini, il numero più alto degli ultimi anni. Poi ecco iA e B di Promozione, e iB e C dicategoria, per un totale di cinque tornei. Non mancano sorprese o comunque cambiamenti rispetto l’anno scorso, ma andiamo con ordine. Il girone A d’Eccellenza ha 18 squadre: ben sette, come già detto, sono nostrane. Ecco Arcetana (neopromossa), Brescello/Piccardo, Correggese, Fabbrico, Rolo, Sporting Scandiano (neopromossa) e Vianese (neopromossa) pronte a sfidarsiSerie A dei