Hello World significato testo e traduzione dell’inno olimpico di Parigi 2024 cantato da Gwen Stefani

(Di venerdì 26 luglio 2024) È ormai scattato il conto alla rovescia per l’inizio dei Giochi Olimpici die qualche ora fa è stato condiviso quello che sarà l’innodi questa edizione. Si intitola, ovvero ciao mondo, ed è un invito alla connessione e all’amore tra i popoli (con la benedizione di Coca Cola). Lo cantanoe Anderson .Paak. Scritto da Ryan Tedder degli OneRepublic il pezzo ha un suono smaccatamente retro che lo rende accattivante. Ed è tutto incentrato su quel momento magico di profonda unione tra gli esseri umani che sono le Olimpiadi. Una celebrazione collettiva che per gli atleti può diventare un sogno che si realizza. La canzone è un trionfo di “yeah”, parola slang inglese che sta per sì, perché alla fine i Giochi Olimpici sono un grande stimolo a migliorarsi, ad andare oltre i propri limiti e a festeggiare tutti insieme.