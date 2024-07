Futuro Osimhen svelata la decisione del Napoli per i prossimi giorni

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di venerdì 26 luglio 2024) Victorè pronto a lasciare, arriva ladel club durante il ritiro di Castel di Sangro: non ci sono più dubbi. Quello diè un destino che sembra sempre meno azzurro. La trattativa trae Paris Saint Germain prosegue, si arriverà probabilmente ad una conclusione definitiva nel giro di pochi. Lo ha confermato oggi ‘La Repubblica’, che ha raccontato come ildell’attaccante sia ormai segnato senza alcun tipo di dubbio. In un modo o nell’altro,lasceràed è quasi certo che tornerà in Francia, in quella Parigi orfana di Mbappè ed alla ricerca di un nuovo fenomeno sul quale poter poggiare le aspettative per la prossima stagione. Eppure, al momento nulla è fatto, niente è deciso: si va avanti nella speranza di chiudere in tempi brevi, nel frattempoè a Castel di Sangro.