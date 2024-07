Esplosioni in 6 magazzini vicino Sofia | evacuate 150 persone

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 26 luglio 2024) C’à stata una serie diin seidi fuochi d’artificio: una persona è rimasta uccisa, un’altra ferita e altre due disperse in una. Lo ha annunciato il ministro degli Interni, Kalin Stoyanov, mentre 150sono state fatte evacuare dalle autorità dopo leavvenute nella città di Elin Pelin, alle porte della capitale. Le immagini diffuse in tv e sui media hanno mostrato una lunga serie diin seie nuvole di fumo che si alzavano ore dopo l’esplosione iniziale di ieri sera, la cui causa non è ancora chiara. La vittima è un uomo di 49 anni, morto dopo essere stato ricoverato in ospedale con gravi ustioni e ferite dovute all’inalazione del fumo. I medici stanno lottando per salvare la figlia ventenne, che ha riportato ustioni su oltre l’85% del corpo, ma le possibilità sono scarse.