Esodo estivo questo weekend bollino rosso sulle strade italiane

(Di venerdì 26 luglio 2024) Roma, 26 luglio 2024 – Al via il primo grandedi partenze. In previsione dell’aumento dei flussi veicolari dovuti agli spostamenti per l’Anas (Gruppo FS) ha potenziato l’impegno del personale su tutto il territorio nazionale e ha limitato la presenza dei cantieri: da domani e fino al 3 settembre sospesi 906 cantieri, il 70% di quelli oggi attivi (1278). Lungo la rete Anas per l’ultimo fine settimana di luglio è atteso traffico in costante aumento. Viabilità Italia prevedenella mattinata di domani, sabato 27 luglio, e domenica 28 luglio: spostamenti in crescita per le prime partenze e soprattutto per week end brevi verso le località di villeggiatura e di mare: sabato mattina dai grandi centri urbani e viceversa, domenica pomeriggio verso le grandi città.