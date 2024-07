Dalle tute di rappresentanza alle maglie le divise dell’Italia commentate sport per sport

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di venerdì 26 luglio 2024) In tutto fanno quattrocentotre. È il numero degli atleti azzurri che saranno presentiOlimpiadi di Parigi 2024: una cifra enorme, ma soprattutto inedita. Mai nella storia l'Italia aveva avuto unacosì ampia ai Giochi: a Tokyo erano 384, in Francia ci miglioreremo. Certo, l'aumento ha anche ragioni fisiologiche, visto che le discipline e le competizioni sono aumentate, ma non si tratta solo di questo: loitaliano ha compiuto passi da gigante negli ultimi anni, anche in ambiti dove non era mai stato così competitivo. E così l'obiettivo da battere a Parigi sono le 40 medaglie di Tokyo, per migliorare il record assoluto di podi dell'Italia ai Giochi.