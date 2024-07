Citroen C4 X la scelta che mancava

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 26 luglio 2024) Lo stile inconfondibile è quello che ha reso famosa questa vettura. LaC4 X è la versione tre volumi della fortunata serie che per i vertici della Casa è una sorta di crossover rispetto alla C4 standard, disponibile anche in versione elettrica. SI tratta di fatto della vettura più lunga costruita sulla piattaforma CMP (ora STLA Small) che fa da base ad altre vetture compatte del gruppo come Peugeot 208 e la Jeep Avenger. Frontale molto simile alle C4 classica con quella firma luminosa che è divenuta ormai un tratto inconfondibile della marca francese. Motorizzazioni per tutti i gusti con la benzina di ingresso che è una proposta davvero interessante. Si tratta il turbo benzina 1.