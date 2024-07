Calcio a 5 Cupramontana Enigma Escape e Pianello volano in finale

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di venerdì 26 luglio 2024) Dopo due emozionanti semifinali, sconfitte Nuova Neo e Priori Impianti. Ladel torneo del Colle Elisa questa sera, 26 Luglio 2024 – Non sono di certo mancate le emozioni nelle due semifinali della 3ª edizione del torneo di calcetto del parco Colle Elisa di. Le due sfide giocate il 24 Luglio hanno infatti espresso il loro verdetto: a staccare il pass per ladel 26 Luglio sarannoed, dopo aver sconfitto rispettivamente Priori Impianti per 5-3 e Nuova Neo per 7-6 (quest’ultima dopo i tempi supplementari), entrambe in rimonta dopo essere passate inizialmente in svantaggio.