Belgio | Blitz anti-terrorismo in vista delle olimpiadi

(Di venerdì 26 luglio 2024) Vasta operazionein tutto il: dopo un’ondata di perquisizioni sono state fermate sette persone sospettate di essere legate a un gruppo terroristico che preparava un attentato. La procura riferisce che “quattordici perquisizioni sono state effettuate questo giovedì dalla polizia giudiziaria federale di Anversa su richiesta di un giudice istruttore specializzato in questioni di“. Almeno per il momento, viene escluso un collegamento con i Giochi olimpici. Anche se la tempisticaperquisizioni potrebbe non sembrare una semplice coincidenza. Comunque la notizia ha messo in ulteriore allarme l’attenzione attorno all’evento. I sospettati saranno ora interrogati e il giudice istruttore deciderà in seguito se sottoporli a mandato d’arresto.