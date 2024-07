Barack e Michelle Obama telefonano a Kamala Harris | Sarai una presidente fantastica Il video dell’endorsement

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 26 luglio 2024) “All’inizio di questa settimana,ed io abbiamo chiamato la nostra amica. Le abbiamo detto che pensiamo che sarà unadegli Stati Uniti e che ha il nostro pieno sostegno. In questo momento critico per il nostro Paese, faremo tutto il possibile per assicurarci che vinca a novembre. Speriamo che vi uniate a noi”. Con questo post su Xannuncia l’endorsement di lui e della moglieperin vista delle elezioni presidenziali di novembre. Al post,ha allegato undella telefonata fatta aper dichiarare questo appoggio. L'articolo: “una”. Ilproviene da Il Fatto Quotidiano.