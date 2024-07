Atp Kitzbuhel 2024 | Berrettini piega Hanfmann e vola in finale

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 26 luglio 2024) Matteostacca il pass per ladel torneo Atp 250 di. Sulla terra rossa delle Alpi austriache, il tennista romano hato la resistenza di Yannickcon il punteggio di 6-4 6-4 in un’ora e 30 minuti di gioco. Gara pressoché perfetta dell’azzurro, che ha concesso le briciole al servizio, salvando con un ace l’unica palla break avuta dal tedesco. Sulla strada tra Matteo e il secondo titolo consecutivo dopo quello di Gstaad c’è ora il vincente dell’altra semitra Hugo Gaston e Facundo Diaz Acosta, in programma nel pomeriggio. In ogni caso sarà un avversario alla portata di, che in caso di successo tornerebbe in top 40. TABELLONE MONTEPREMI LA CRONACA DEL MATCH – Primi game in cui la fa da padrone chi serve, senza troppi acuti in risposta.