Ancora niente zone 30 nel Comune | Ma non escludiamo nulla a priori

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 26 luglio 2024)30 a San Benedetto, e d’altronde l’istituzione di limiti di velocità tanto restrittivi, in gran parte della riviera, non avrebbe senso. Il litorale piceno, soprattutto durante la bella stagione, conosce un volume di traffico abnorme, che renderebbe praticamente inutile qualsiasi restrizione di questo tipo. Ma mai dire mai. Partendo dal presupposto che negli anni passati alcuni cittadini hanno avanzato l’idea di regolamentare il viavai dei veicoli con dei limiti alla velocità, non è detto che in futuro tali misure non vengano adottate dall’amministrazione comunale. A chiedere una zona 30, in passato, furono alcuni residenti del Paese Alto, stufi di vedere le auto sfrecciare lungo via Conquiste. Dopo l’istituzione della zona a traffico limitato, però, i sambenedettesi del ‘vecchio incasato’ non hanno avuto molto altro da ridire.