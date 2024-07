Alla chiesa di Sant’Anna gran finale della rassegna di concerti Stil Novo

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 26 luglio 2024) Bergamo.per– Idi, lanata quest’anno in concomitanza con le feste patronaliParrocchia di Borgo Palazzo in città e realizzata da Alessandro Bottelli graziedisponibilità del parroco, don Angelo Domenghini. Sabato 27 luglio 2024 Andrea Andreoli al trombone e Roberto Olzer alle due tastiere del sontuoso organo Fratelli Serassi op. 640 (1857) si esibiranno in “Mutazioni”, una novità assoluta creata appositamente per questa occasione che reca come sottotitolo: “Quando alle melodie più intoccabili è data una seconda possibilità”. I due jazzisti, dal vasto curriculum e noti e apprezzati a livello internazionale – Olzer, diplomato in pianoforte e in organo sotto la guida di Giancarlo Parodi al Conservatorio “G.