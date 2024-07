Ztl e multe il caso approda in Consiglio

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 25 luglio 2024) Discuterne incomunale. È la proposta avanzata dai consiglieri di minoranza Furtio Suville e Claudia Montagnana, in ordine al regolamento della zona a traffico limitato che è stata introdotta a inizio 2024 e che, nell’arco di qualche mese, ha portato a un numero impressionante dielevate, addirittura oltre 15mila. L’obiettivo secondo i promotori dell’iniziativa è quello di comprendere meglio le esigenze dei residenti e degli esercenti dell’area interessata e valutare le scelte e gli eventuali errori commessi dall’amministrazione comunale per porre rimedio. Una richiesta che il sindaco, con il consenso della giunta e dell’assemblea dei capigruppo, potrà decidere di accogliere visto che ricorrono i "motivi di interesse per la comunità" che sono la condizione essenziale.