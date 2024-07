WWE | Sami Zayn | Differenze tra il Lavoro sul Palco nello Standup e le Esibizioni nel Ring della WWE

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di giovedì 25 luglio 2024) Dopo aver conquistato il mondo del wrestling professionistico,ha ora deciso di cimentarsi nella carriera di comico stand-up. Il campione intercontinentaleWWE ha già due spettacoli al suo attivo, incluso uno che si è tenuto prima del WWE Money in the Bank a Toronto all’inizio di questo mese, ed è previsto un altro spettacolo la prossima settimana a Cleveland, Ohio, pochi giorni prima di Summerslam. Due mondi a confronto In un’intervista con Wrestling Inc.,ha paragonato ilsulcome comico con quello di wrestler.ha ammesso di sentirsi ancora un po’ più a suo agio ad esibirsi come wrestler, ed è stato schietto nel dire che prova ancora nervosismo anche in quel campo, anche se prova più nervosismo con la comicità.