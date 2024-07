Wicked | Il Nuovo Video Svela il Magico Mondo di Elphaba e Glinda

Leggi tutta la notizia su mistermovie

(Di giovedì 25 luglio 2024) Scritto da Mister Movie , Universal Pictures ha rilasciato unper l’attesissimo adattamento cinematografico del celebre musical di Broadway,. Il remake sarà diviso in due parti, con: Parte 1 previsto per il 22 novembre 2024 e: Parte 2 in uscita il 26 novembre 2025. Ildel filmpresenta i set immersivi su larga scala del musical Iloffre un emozionante dietro le quinte, mostrando come il team creativo sta portando in vita ildi. Si evidenzia la grandiosa costruzione del set, con dettagli immersivi che catturano l’essenza deldi Oz. Gli spettatori possono vedere l’impegno della produzione nel creare ambientazioni su larga scala che rispecchiano fedelmente l’universo del musical. I film sono basati sul romanzo bestseller di Gregory Maguire e sul musical teatrale vincitore del Tony.