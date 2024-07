Trekking spettacoli e laboratori | Viaggio tra storia e democrazia

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 25 luglio 2024) Dal 28 al 31 agosto, tra Palagano e Gombola, si terrà History Camp 6.0 "Dalle zone libere alle democrazie", il campo di formazione residenziale promosso da Arci Modena, Anpi Provinciale e l’Istituto Storico di Modena, che offrirà quattro giorni di, incontri,per esplorare le complesse dinamiche trae rappresentatività. Partendo dalle esperienza delle "zone libere" durante gli anni della Resistenza fino ad arrivare alle sfide contemporanee del 2024, l’evento si propone di offrire ai giovani gli strumenti critici (in un periodo di forte distacco dei ragazzi verso la politica) per comprendere il legame tra passato e presente. Quest’anno la sesta edizione dell’History Camp combacia con un 2024 ricordato come il più grande anno elettorale della, con oltre quattro miliardi di persone che sono state chiamate al voto in tutto il mondo.