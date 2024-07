Tiro a segno Ussorio a poche ore da Parigi 2024 | Tutto procede bene clima favorevole

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 25 luglio 2024) Ancoraore e cominceranno finalmente le prove dialle Olimpiadi di. Un evento molto atteso dalla squadra azzurra, che si presenterà in terra francese con un contingente di sette tiratori. I primi atleti ad aver preso già confidenza con Châteauroux sono stati quelli dell’arma lunga, dunque Barbara Gambaro, Danilo Dennis Sollazzo ed Edoardo Bonazzi, poi raggiunti dagli specialisti della pistola Paolo Monna e da Federico Nilo Maldini. Ma quali sono le prime sensazioni assaporate in terra francese? A rispondere a questa domanda è stato il Direttore della squadra Olimpica e Paralimpica. Pierluigiin una breve dichiarazione rilasciata ai microfoni federali: “Siamo arrivati in poligono – ha detto-. Stiamo cercando di prendere confidenza con l’impianto, fra spazi, luci, altezze, bersagli e quant’altro.