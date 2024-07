Terremoto napoletano De Luca denunciato | Vergogna verrai travolto dalla giustizia penale e politica | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 25 luglio 2024) "Vincenzo De, come te l'aggia dicere. Biden alla fine ci è arrivato, 'Mi dimetto', ahhh. La vogliamo smettere? Quand'è che poi ti fermi?". E' furioso Ciro Fiola, presidente nazionale di AICAST ed ex presidente della Camera di Commercio di Napoli, nel corso di una conferenza stampa in cui annuncia di averil governatore Pd della Campania Vincenzo Deper il commissariamento della Camera di Commercio di Napoli. Per la cronaca, Fiola è anche il padre di Bruna Fiola, consigliera regionale del Pd (con 20mila voti in dote). Il caso, dunque, è destinato a sconvolgere anche il Partito democratico. Il presidente di Regione è "colpevole in primis di non aver ancora firmato il decreto per l'insediamento del nuovo Consiglio. Il Rup non ci ha per niente agevolato.