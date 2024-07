Siccità allerta in Campania | problemi di forniture a uso civile

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 25 luglio 2024) Inper la situazioneal momento sotto controllo, per quanto riguarda l’irrigazione, coninvece già emersi per la fornitura ad uso. Il timore è che ci possa essere un peggioramento nel giro di una quindicina di giorni alla luce del caldo che continuerà e del deficit provocato dalle scarse piogge invernali. “Sul fronte della fornitura idrica ad uso– spiega il giornalista Mimmo Pelagalli, esperto in materia di risorse idriche – criticità si registrano nelle province di Benevento ed Avellino dove si sopperisce alla situazione con interruzioni e turnazioni. Nel Sannio il problema principale è rappresentato dalla vetustà delle condutture che provoca dispersione di acqua.