Rimini ne fa 8 alla Folgore Parigi subito in mostra

(Di giovedì 25 luglio 2024) Bomber sotto i riflettori nel primo test della stagione. Il calcio d’agosto non fa testo, va bene, ma ila cui ieri un centinaio di tifosi hanno dato un’occhiatina a Frontone già fa venire buoni pensieri. Otto gol quelli realizzati contro gli abruzzesi dellaDelfino Curi (Eccelenza). Con mister Buscè che ha ruotato i suoi a 360 gradi. Nessuno escluso, fatta naturalmente eccezione per gli infortunati (Lombardi e Rosini) che nel ritiro marchigiano ancora non ci hanno nemmeno messo piede. Gli occhi dei tifosi sono naturalmente puntati sui nuovi acquisti. Ma nella prima parte di gara ce ne sono pochi in campo. E, allora, si scatenano i ’vecchi’. In zona gol apre le danze Garetto, confermando un buon fiuto davanti al portiere avversario.