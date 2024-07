Rai | De Cristofaro Avs ‘da TeleMeloni a TelePierSilvioMeloni’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 25 luglio 2024) Roma, 25 lug. (Adnkronos) – “Daa TelePierSilvioMeloni il passo è breve. I vertici della Rai meloniana soffrono la concorrenza di Mediaset, e fanno bene visto il recente sorpasso della tv privata su quella pubblica negli ascolti sull?intera giornata. Però invece di accettare la sfida e competere con il polo Tv privato, preferiscono spostare e non competere. A farne subito le spese Sanremo e la trasmissione di Alberto Angela ?Noos?. Il tradizionale appuntamento musicale di febbraio viene trasferito di una settimana, per non contrapporsi con le sfide di Coppa Italia trasmesse, appunto, da Canale5”. Lo afferma il capogruppo dell?Alleanza Verdi e Sinistra Peppe De, presidente del gruppo Misto di palazzo Madama, componente della commissione di Vigilanza Rai.