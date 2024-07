Promozione la Biagio si rinforza in attacco Dalla Jesina arriva a Chiaravalle Nazzarelli

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 25 luglio 2024) Un rinforzo inper laNazzaro). Vestirà la maglia rossoblu Edoardopuò ricoprire sia il ruolo di trequartista che quello di esterno d’ed è proveniente da quattro stagioni nellatra Juniores Nazionale ed Eccellenza. "Ho scelto la– spiegaclasse 2002 – perché mi ha convinto il progetto e perché ho fiducia in mister Bedetti, che mi ha allenato in passato. Mi aspetto solo cose positive in rossoblu".è cresciuto nel settore giovanile del Monserra, poi il passaggio allenella stagione 2019-2020 dove resta resta per quattro stagioni, segnando cinque reti. Con laha giocato anche con la Juniores Nazionale allenato proprio da Bedettito quest’estate alla, l’anno scorso vice a Riccione in D e anche di Di Donato al Latina.