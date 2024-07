Parigi 2024 Mattarella incontra Tamberi a Ciampino

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 25 luglio 2024) Il presidente della Repubblica, Sergio, è in arrivo al villaggio olimpico perre le atlete e gli atleti dell’Italia Team. Accompagnato dalla figlia Laura,ha trovato all’aeroporto dil’ambasciatore francese a Roma Martin Briens e il portabandiera italiano Gianmarco, anche lui atteso quest’oggi a. Il presidente sarà accolto al villaggio dal Presidente del Coni Giovanni Malagò e dal Segretario Generale e Capo Missione Carlo Mornati. Dopo una breve cerimonia cone l’altra portabandiera azzurra, Arianna Errigo, pranzerà in mensa con gli atleti e in serata sarà a cena con i capi di Stato organizzata dal Cio e dal Presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron.