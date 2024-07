Parigi 2024 Giannelli | E’ il momento di essere concreti e tirare fuori il massimo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 25 luglio 2024) “Io scaramantico? Come direnon lo sono, ma se posso evitare certe cose le evitopoi conta quello che si fa”. Parte con il sorriso l’intervista di Simoneai microfoni di Sportface dopo l’allenamento odierno a. Anche oggi, infatti, l’azzurro è entrato per ultimo in campo. Poi si torna a parlare di volley: “Io penso che tante volte si guarda sempre questo ‘maledetto’ risultato. Io ho avuto modo di vincere e perdere tanto nella mia carriera, bisognasemplicemente, stare insieme e fare tutto il possibile. Poi quando si saprà il risultato tutti potrannole conclusioni, ma adesso è ildivertirsi, di giocare eil”, ha analizzato il palleggiatore 27enne. “Il villaggio? Sono contento dilì perché l’atmosfera è bella, c’è tutta l’Italia, atleti di altri sport.