Nuovo record per l' auto a guida autonoma del Politecnico in Uk

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 25 luglio 2024)di velocità per l'noma deldi Milano in in collaborazione con Michigan State University. Al Goodwood Festival of Speed a che si tiene nell'omonima località del Regno Unito la Indynomous Challenge Dallara AV24 della squadra PoliMove-Msu deldi Milano ha affrontato la salita Goodwood Hillclimb di 1,86 Km in 66,4 secondi, con una velocità massimadi 179 Km/h. Ilprecedente era di 67 secondi a 162 Km/h. "Questa sfida - afferma il professor Sergio Savaresi, responsabile scientifico del progetto e direttore del Dipartimento di Elettronica, Informatica e Bioingegneria deldi Milano - rappresenta un'importante pietra miliare per la mobilitànoma". "Lo scorso fine settimana - spiega - abbiamo superato sfide significative poste da una pista complicata e da condizioni meteorologiche sfavorevoli.