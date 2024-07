Nuoto i favoriti gara per gara alle Olimpiadi di Parigi 2024

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 25 luglio 2024) Dal 27 luglio al 4 agosto la piscina in corsia della “Paris La Defense Arena” sarà teatro deldi. Ci si attende un livello molto alto in acqua e andiamo a scoprire quali potranno essere iperin ambito maschile, femminile a livello individuale e nelle prove a squadre di genere e mixed. Nei 50 stile libero tra gli uomini l’americano Caeleb Dressel cercherà di difendere il suo titolo dagli assalti del britannico Ben Proud e dell’australiano Cameron McEvoy e tra le donne la svedese Sarah Sjoestroem vorrà tenere alto il vessillo svedese contro la rampante americana Kate Douglass, senza dimenticare la polacca Kasia Wasick. Nei 100 stile libero uomini la sfida sarà molto probabilmente con il primato del mondo in ballo, parlando del cinese Zhanle Pan (primatista mondiale in 46.