Napoli Chiariello | Sono ormai refrattario e stufo dei soliti attacchi

(Di giovedì 25 luglio 2024) Umberto, giornalista, su Radio CRC, nel corso della trasmissione In Ritiro Con Te, è intervenuto analizzando la vicenda Hermoso-. Di seguito le sue parole.: “Le solite maldicenze” “Girano come spesso accade le solite maldicenze per mettere in cattiva luce le persone. Dopo il comunicato stampa delsu Hermoso, immediatamente è partita la contraerea mediatica, per cui ilda squadra pronta per lo scudetto, diventa una squadra che non entra in Champions. Iodeidi pagine, che hanno anche rifiutato un confronto, perché noi eravamo pronti ad invitarli in radio. Io sarei stato molto contento, l’ho detto e lo ribadisco, se fosse arrivato Hermoso, perché mi sembra un buon difensore.