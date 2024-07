Napoli arriva un nuovo Cavani | ha firmato per le giovanili azzurre

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di giovedì 25 luglio 2024)unin casa: hanella giornata di ieri per giocare nelle. Edinsonè un calciatore che rimarrà per sempre impresso nei cuori dei tifosi del: in 3 anni, fra il 2010 e il 2013, l’uruguagio ha giocato in maglia azzurra 138 partite, condite con ben 104 gol. In questo frangente, altre due soddisfazioni enormi: la prima qualificazione in Champions League e il primo trofeo dell’era De Laurentiis, la Coppa Italia vinta nel 2012.negli anni napoletani ha anche costruito tanto della sua vita al di là del terreno di gioco: proprio nella città partenopea, sono nati infatti i figli Lucas e Bautista. Entrambi, sembrano davvero destinati a proseguire il percorso del padre anche nel mondo del calcio.