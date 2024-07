L’Europa ci ricaccia nell’austerity | la procedura di infrazione ci costerà almeno 10 12 miliardi l’anno

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 25 luglio 2024) Questa dell’austerity imposta dalè diventata una specie di storia infinita che sta costando tantissimo all’Italia. Soprattutto agli italiani, che a causa delladiper “deficit eccessivo” si vedranno tagliare il Welfare per altri 10/12ogni anno. Se non di più. Come se i tagli decennali che hanno colpito la Sanità, la Scuola e tanti altri settori non fossero bastati. Quelle di Bruxelles sono politiche che stanno letteralmente spolpando il nostro Paese. Non solo per la richiesta di riduzione del rapporto fra deficit e Pil diuno 0,5, ma anche per le politiche green che rappresenteranno un salasso per le tasche dei cittadini. Sempre che, come chiedono in molti, non si istituisca un fondo straordinario di intervento per la messa in regola delle case rispetto ai nuovi criteri “ecologici”.