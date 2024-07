L’acqua che è passata sotto i ponti non potrà fare girare più ruote dei mulini

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 25 luglio 2024) Nel ventennio in cui Mussolini si promosse Capo del Fascismo e quindi del Paese, si intensificò l’uso del termine disfattismo. Era riferito a quell’atteggiamento di scoramento e alla scarsa convinzione con cui l’ impegno militare era profuso. Avveniva soprattutto in quelle province del mondo dove era possibile reperire le risorse naturali carenti in patria. Oggi le carte sono state rimescolate e si è creata una situazione che potrebbe essere descritta anche essa come una forma di dipendenza che può portare alcune popolazioni fin sull’orlo di un disimpegno di gruppo. Esso è totalmente diverso dalla pesante indifferenza prima accennata. Fermo restante che per quanto serve a dare un’idea della vicenda in corso non è più il caso di riferirsi a forme di colonialismo, anche se fosse possibile aggiornarle ai tempi attuali.