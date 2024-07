La rassegna teatrale EstaTeatRotary registra il tutto esaurito

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 25 luglio 2024) Firenze, 25 luglio 2024 - È ormai il quarto anno consecutivo che il Rotary Club Firenze Est presenta la versione estiva del ben noto appuntamento “TeatRotary”, ossia laamatoriale organizzata sin dal 2010 dall’intraprendente Club rotariano fiorentino. Come da tradizione, il ricavato dell’evento viene destinato al progetto internazionale che accomuna i Rotary diil Mondo: End Polio Now, ossia l’eradicazione della Poliomielite dal pianeta. “Molti ci chiedono: ma esiste ancora la polio? -? Ha senso continuare a vaccinare? – puntualizzano gli organizzatori - Purtroppo il virus è attivo in via endemica ancora in due paesi e fino a quando non sarà completamente debellato esiste il rischio di una sua ripresa, come dimostra il fatto che è stato recentemente ritrovato nelle acque reflue di Gaza.