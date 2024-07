Joint venture Marcegaglia-Manni | nasce secondo produttore europeo pannelli

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 25 luglio 2024) Milano, 25 lug. (askanews) –Steel eGroup hanno siglato un accordo per unanel settore deicoibentati e deiper i portoni sezionali. Dalla collaborazionecosì una realtà industriale che sarà protagonista nel mercato italiano edia livellocon un portafoglio clienti esteso a più di 70 Paesi nel mondo. I siti produttivi coinvolti nell’operazione sono collocati in Italia, nello specifico in Piemonte a Pozzolo Formigaro (AL), in Veneto a Trevenzuolo (VR) e nel Lazio, a Patrica (FR); e all’estero, in Spagna, Romania, Polonia e in Messico, da cui viene servito il Nord America.