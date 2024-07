Jeff Hardy | Mi sento ancora in colpa per come ho tradito la fiducia della AEW

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di giovedì 25 luglio 2024), una delle leggende del wrestling professionistico, sta cercando di riscattarsi dopo che i suoi problemi personali hanno influenzato negativamente la run dei TheBoyz in AEW. Il passato recente diNel giugno 2022,è stato arrestato per guida in stato di ebbrezza in Florida., che ha lottato con problemi di abuso di sostanze per gran partesua vita, ha presentato un patteggiamento e non ha ricevuto tempo in carcere nella sua sentenza. Tuttavia, la sua patente è stata sospesa per 10 anni. L’opportunità mancata in AEW I fratelliavrebbero dovuto vincere i titoli di coppia AEW nel 2022, ma ciò non è mai accaduto a causa dell’arresto di. Sono rimasti con l’AEW fino all’inizio di quest’anno, quando hanno lasciato la compagnia.