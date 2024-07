Ho denunciato di essere stata molestata in gita ma la preside mi ha detto | ‘Sei bella ti ci devi abituare'

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 25 luglio 2024) “Sul pullman al ritorno vedevo ancora la faccia di quell’uomo”. Così Anna, studentessa piemontese di 18 anni, racconta il viaggio di ritorno dallascolastica a Berlino dove un uomo le ha palpato il sedere. In un intervista a La Stampa, la ragazza ricostruisce l’episodio, cui hanno assistito anche alcune compagne di classe e sul quale sono intervenuti subito i professori che accompagnavano i ragazzi. “Lui ha fatto finta di niente” – Tornata in Italia, la 18enne ha raccontato alladella scuola l’accaduto. La reazione della dirigente ha sconvolto Anna: “Ti ci– le ha– denunciare non serve, in quei casi bisogna solo allontanarsi”. Èquesta risposta a portare la ragazza a voler rendere pubblica la vicenda che l’ha vista protagonista. È successo a febbraio scorso, i ragazzi avevano finito di cenare, era la loro ultima cena nella Capitale tedesca.