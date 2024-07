Estorsori violenti alla porta | Mi sono sentita persa

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 25 luglio 2024) "Pensavo fossero delle brave persone, invece se neapprofittate. Quando mirifiutata di dare loro altri soldi hanno preso a calci la miarompendo i vetri. Lui urlava “vecchia di m putt, ora ti ammazzo“. Lei non smetteva di tirare calci e di gridare parolacce. Io ero terrorizzata". Parla Ilva Roccuzzo, la donna di 89 anni che si è trovata in balìa di una coppia di, un italiano di origine egiziana di 44 anni e la sua compagna italiana di 45, entrambi con precedenti, i quali martedì poco dopo le 9 sipresentati sul pianerottolo di casa sua, in una palazzina Aler di via Don Primo MazzolariBarona, chiedendo insistentemente denaro. Per l’ennesima volta. In un annoriusciti are viasignora, invalida, con problemi di vista, più di 4mila euro.