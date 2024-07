Endless Love anticipazioni Turchia | Kemal scopre il segreto di Asu

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di giovedì 25 luglio 2024) La tensione sale nelle prossime puntate(Kara Sevda), e i protagonisti dell’amata soap turca si preparano a regalarci storie sempre più avvincenti e pronte a farci trattenere il fiato. Cosa accadrà prossimamente nella serie televisiva di Canale 5? Scopriamolo insieme grazie alleturche.trame turche prossimi episodi:delude Asu I segreti non rimangono mai tali a lungo, neppure nelle soap turche. Ben prestoinizierà a sospettare che la sua “fidanzata” Asu Alacahan nasconda qualcosa di terribile. Una serie di indizi porterà Soydere a pensare che la giovane donna sia in realtà la sorella segreta del suo peggior nemico Emir. Per questo motivonon esiterà ad avvalersi di una serie di alleati per smentire o confermare il suo terribile sospetto . Insomma l’uomo cercherà in tutti i modi di raggiungere la verità.