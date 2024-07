Dragonkeepers | ecco chi sono i guardiani dei draghi in House of the Dragon

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di giovedì 25 luglio 2024)chideiinof theVedere qualcuno bruciare nel fuoco deinon è mai bello, ma purtroppo è quello che accade a ser Steffon Darklyn (Anthony Flanagan) nell’ultimo episodio diof the, “Smallfolk”. Come parte del piano di Rhaenyra Targaryen (Emma D’Arcy) per ottenere più cavalieri di drago per i Neri, ideievocano il drago Seasmoke, che non gradisce l’idea di essere cavalcato da Ser Steffon, bruciando lui e uno deidei. La scena è molto scioccante, con il guardiano deiche si uccide prima di morire nel fuoco, e mette in dubbio che il piano di Rhaenyra possa funzionare.