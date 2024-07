Crostata ricotta e cioccolato | una ricetta imperdibile

Leggi tutta la notizia su pianetadonne.blog

(Di giovedì 25 luglio 2024) Laè un dolce davvero goloso e appagante, piuttosto semplice da preparare. Velocissima da realizzare, ha una base di frolla all’olio che non necessita di riposo e può essere subito stesa. Elastica e malleabile, diventa friabile e croccante in cottura. Il ripieno è morbido e cremoso, grazie alla presenza dellaaromatizzata al limone. Le gocce diregalano poi una bontà indescrivibile. Prepariamola subito per godercela a merenda o a colazione, ma anche a fine pasto. Faremo felice tutta la famiglia!: ingredienti e preparazione Per questaprocuratevi: per l’impasto: 2 uova 110 gr di zucchero 80 ml di olio di semi di girasole 10 gr di lievito per dolci 370 gr di farina per il ripieno: 80 gr di zucchero 500 gr di½ limone, la buccia grattugiata 90 gr di gocce diq.b.