Correa l’Inter attende l’offerta giusta e si ripresenta la Lazio! Ma serve uno sforzo – TS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 25 luglio 2024)è alla ricerca di una soluzione per cedere Joaquin, reduce da una stagione deludente in prestito al Marsiglia. Come confermato dal Corriere dello Sport, per lui si sarebbeta l’opzione, ma in ogni caso servirebbe unoda parte sua per agevolare la cessione. CESSIONE CERTA –da tempo ha deciso di cedere Joaquin, ormai fuori dal progetto tecnico di Simone Inzaghi. La dirigenza è disposta anche a cederlo a una cifra inferiore agli 8 milioni di euro necessari per evitare una minusvalenza. Nonostante i tentativi di piazzarepresso l’AEK Atene e il River Plate, le trattative non sono andate a buon fine. Al momento,sta aspettando eventuali interessamenti da parte di club in Turchia e Arabia Saudita.