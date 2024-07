Come e quale sarà il Napoli di Conte? Parla Schwoch

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di giovedì 25 luglio 2024) ‘A ForzaSempre’ in onda su Radio Marte hato anche Stefan. Di seguito le parole dell’ex bomber. “Brescianini può essere un buon acquisto ma se ilpunta a lottare per lo scudetto il centrocampista del Frosinone può essere un contorno. Certo l’acquisto che doveva fare ilera un acquisto di qualità, ma per farlo devi investire una cifra importante. E non so quanto il club partenopeo possa e voglia fare un investimento importante anche per un centrocampista che magari adesso deve fare la riserva di Cajuste”. Il mercato dellegato alle sorti “Certo non è facile fare il mercato delvisto che si è legati alle sorti di Osimhen. Dal canto loro le squadre che cercano il nigeriano sanno che per illa cessione è quasi una priorità e perciò ognuno fa i propri interessi.