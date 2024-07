Cascina | è diffamazione il tribunale di Lucca ha deciso

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 25 luglio 2024)25 luglio 2024- Decreto penale di condanna alla pena di 500 euro. Questa è la decisione presa daldinei confronti di un cittadino che aveva diffamato l’amministrazione comunale dipostando su una pagina Facebook una foto di una porzione di colonna del ponte di via Ciro Menotti totalmente danneggiata, con la didascalia “tanto per ricordare le spese folli” (post dello scorso anno). Una frase che alludeva ai 76.000 euro spesi dal Comune per il ripristino del ponte, mostrando che in realtà non si era provveduto alle riparazioni. Notizia falsa, in quanto le foto del ponte a quella data mostravano le parti integre e i lavori svolti, offendendo così la reputazione del sindaco Michelangelo Betti.