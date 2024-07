Bellucci-Rinderknech in tv | data orario canale e diretta streaming Atp Atlanta 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 25 luglio 2024) Mattiasfiderà Arthurai quarti di finale dell’Atp 250 di, torneo sul cemento statunitense. Prosegue il torneo da sogno del tennista italiano, che dopo aver superato le qualificazioni e battuto Vukic all’esordio, ha sconfitto in tre set il francese Mannarino, seconda forza del seeding. Primi quarti in carriera a livello Atp per, che si avvicina alla top 100 e continua a sognare. Sulla sua strada ora un altro francese,, che rappresenta un ostacolo duro ma non insormontabile. I due non si sono mai affrontati in carriera. PROGRAMMA, ORARI E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMI Il match traandrà in scena venerdì 26 luglio, cone campo ancora da definire. Latelevisiva del match sarà offerta da Sky Sport, tramite i canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203).