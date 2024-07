Avvertito terremoto a Milano poi l’assurda scoperta | cos’era in realtà

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di giovedì 25 luglio 2024) Aa qualcuno devono essere sembrate delle vere scosse di, tanto che molti utenti hanno scritto diversi messaggi su X ieri sera. Eppure il sito ufficiale dell’Ingv non ha segnalato alcun sisma. Allora cosa è stato? Leggi anche: Meteo, in arrivo forti piogge e venti: ecco dove Leggi anche: Petroliera affonda in mare, è disastro ambientale: cosa succede (VIDEO)Sui social, soprattutto su X (ex Twitter) alcuni utenti hanno fatto scattato l’allarme. A molti cittadini milanesi è sembrato di sentire delle vere e proprie scosse di, tanto da scrivere post sui social per chiedere se altri utenti avessero avuto la stessa sensazione. “Due scosse dinel giro di pochi minuti“, scrive un utente su Facebook. E ancora: “Solo io ho sentito il?”. “Ho sentito solo io tre belle scosse di?“.