Anziano scomparso in provincia di Bologna | ritrovato vivo a Zola Predosa

(Di giovedì 25 luglio 2024) Andell’Emilia (), 25 luglio 2024 – È statoieri sera intorno alle 20 l’di Anche si era allontanato da casa nella mattina dello stesso giorno. Guido Franchi, 88 anni, era uscito in bicicletta alle 11 e poi non era più rientrato, risultando disperso. È stato rintracciato dai carabinieri locali nella località Madonna Prati, nel comune dii. L’uomo è stato trovato in buone condizioni, è stato visitato dai medici del 118, nella caserma dell’Arma di Aned è stato infine affidato al figlio, che aveva dato l’allarme prima che sia i carabinieri sia la Protezione civile sia i vigili del fuoco (anche con un elicottero) nel pomeriggio avevano iniziato le ricerche. I soccorritori si erano dati appuntamento nel centro del paese in piazza Giovanni XXIII e avevano preso poi come punto di riferimento la caserma dell’Arma in via X Settembre 1943.