Aleandro Baldi su Andrea Bocelli | Quando il leader dei non vedenti è diventato lui non mi hanno più chiamato a Sanremo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 25 luglio 2024) Non è la prima volta che lo racconta e d’altronde deve essere una cosa alla quale pensa spesso, che si è raccontato in una lunga intervista a La Verità. Da Non Amarmi, anno 1992, cantata al Festival con Francesca Alotta perché la sua ragazza, alla quale era dedicata, “non cantava”, a due anni dopolo vinse con Passerà: “In questo brano si evidenzia che certi mali personali nascono anche da quelli generali. È una società questa, che a volte porta anche al massacro, perché sono richieste così tante cose che a volte uno ce la fa a rispondere, altre volte si perde”. Ed eccolo, lo snodo della sua carriera che aveva raccontato anche lo scorso anno durante la trasmissione radiofonica I Lunaticispiegò: “A livello alto si dice cheè emersodue nonnon potevano stare sulla breccia. Avevo scritto anche una canzone in merito a questo”.